El economista Santiago Carbó explica cómo va a afectar a las gasolineras españolas la guerra en Irán: "Los carburantes van a subir seguro"

"Para Semana Santa debemos contar con que, evidentemente, el precio de los combustibles será significativamente más alto que el que pudimos tener el año pasado o hace dos semanas", explica en Al Rojo Vivo, Santiago Carbó, catedrático de Economía de CUNEF Universidad. En el vídeo, los detalles.

Indudablemente la guerra en Irán, tras los ataques del pasado sábado de Israel y EEUU, va a traer consecuencias económicas mundiales, dependiendo, claro, de cuánto dure esta guerra. También en España.

Santiago Carbó, catedrático de Economía de CUNEF Universidad, asegura contundente en Al Rojo Vivo que los carburantes van a subir seguro: "Si no termina mañana la guerra, suben seguro los carburantes de una manera significativa".

"Desgraciadamente", añade el catedrático, el bolsillo de los españoles se va a verse afectado por esta guerra: "Con los días que llevamos y las perspectivas que tenemos, la subida del precio del barril de brent ya es notable. Ya se nota cuando están comprándolos los grandes mayoristas en este contexto, y, lógicamente, va a llegar a nuestro bolsillo más pronto que tarde".

Es decir, tal como detalla Carbó, "para Semana Santa debemos contar con que evidentemente, el precio de los combustibles será significativamente más alto que el que pudimos tener el año pasado o hace dos semanas".

Por su lado, ¿qué pasará en política monetaria? Según explica Carbó, primero se verá afectado el aceite, los transportes, la gasolina, etc. y luega empezará a llegar a otras partes de la economía porque "se encarece todo el transporte, hay operaciones que no se hacen porque no se puede pasar por el estrecho de Ormuz... y, en general, todo se complica e irá llegando a buena parte de la cesta de la compra, algo que aumentará la inflación".

Y será entonces, concluye el experto, "cuando el Banco Europeo deberá determinar qué hace". En el vídeo podemos ver con detalle su explicación.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.