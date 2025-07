El detenido como líder de 'Deport Them Now', acusado de instigar cacerías en Torre-Pacheco, es un escolta privado: el periodista Miguel González da todos los detalles

Miguel González es periodista de 'El País' firma en el diario una noticia donde explica quién es el detenido como cabecilla de la plataforma, 'Deport Them Now', acusado de instigar las cacerías a migrantes en Torre-Pacheco. Fue detenido este martes el Mataró por la Guardia Civil, que le ha cerrado la cuenta de Telegram por el que difundía estos mensajes.

Según el periodista, y en base a la documentación que ha obtenido este periódico, se trata de un escolta privado que consiguió el pasado enero la habilitación para ejercer como tal por parte del Ministerio del Interior.

"Lo que ocurre es que no tiene antecedentes policiales, por tanto, si se presenta a unas oposiciones y las aprueba, puede ser escolta privado y, hasta el día de hoy, por lo menos, podría tener un arma en su poder", explica González en Al Rojo Vivo.

'Deport Them Now' es una plataforma que ha estado recientemente, explica el periodista, en manifestaciones apoyadas por Vox; incluso convocaron una conjuntamente en Barcelona pidiendo el cierre de un centro de migrantes: "Vox se desmarca de este grupo, pero lo cierto es que hay un cartel en el que aparecen tanto el logo de este grupo como el de Vox y, hasta donde sabemos, Vox no les ha denunciado por hacer un uso ilegítimo de su logo".

Sin embargo, lo más importante, asegura el periodista, es que "es una plataforma digital que maneja muchas cuentas -algunas se las han cerrado- y que tiene conexiones internacionales". En el vídeo podemos ver con detalle su información y explicación.