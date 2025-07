Macron saca la motosierra: recorta 44.000 millones de gasto social, pero aumenta en 6.500 millones el de Defensa

El gobierno de Macron ha anunciado un plan de austeridad para reducir el déficit en casi 44.000 millones de euros, congelando pensiones, reduciendo el gasto social y el empleo público, y eliminando dos días festivos. Mientras tanto, el gasto en Defensa aumentará en 6.500 millones. El primer ministro François Bayrou justificó estas medidas argumentando la necesidad de aumentar la producción nacional. Sin embargo, el anuncio ha generado un fuerte rechazo entre la población, que considera injusto que el esfuerzo recaiga siempre en los mismos. La oposición, liderada por Le Pen, amenaza con una moción de censura si el plan no cambia. La deuda pública francesa es del 114 % del PIB, aumentando a un ritmo insostenible.

El anuncio era presentado como el "momento de la verdad". "Tenemos que trabajar más, toda la nación necesita trabajar más", indicó el primer ministro francés, François Bayrou. Francia está al borde de la bancarrota y su primer ministro pretende reducir el déficit presupuestario eliminando dos días festivos nacionales en todo el país de los once anuales que hay actualmente en Francia. Bayrou citó como posibles "ejemplos" el Lunes de Pascua y el 8 de mayo. "Tenemos que aumentar nuestra producción nacional. No producimos lo suficiente", justificó.

Según el Gobierno francés, trabajar dos días de 365 supone un 0,5% más de actividad económica. Un anuncio que ha provocado un fuerte rechazo entre la población. "Me parece bastante escandaloso, ya que el dinero puede provenir de otras fuentes, no de los contribuyentes, de los trabajadores", cuenta una mujer de 45 años. Jean-Claude Vie, de 85 años, apunta que "esforzarse está bien", pero insiste en que "no siempre puede recaer en los mismos".

Pero el Gobierno francés no se queda ahí. "Una norma que implementaremos para los próximos años: la no sustitución de uno de cada tres empleados públicos que se jubilen", anunció François Bayrou. Su plan es reducir el gasto público, las prestaciones sociales y congelar las pensiones al mismo nivel que en 2025 para conseguir un ahorro de casi 44.000 millones de euros. Eso sí, recortar gasto social mientras aumenta el gasto militar. "Destinaremos 64.000 millones de euros a nuestra Defensa en 2027", anunció Macron.

La oposición, con la Le Pen más beligerante, advierte: la sombra de la moción de censura se cierne sobre el Gobierno francés si no cambia su plan de austeridad. La deuda pública francesa ha cerrado el primer semestre de este año en 3,3458 billones de euros, lo que supone un 114 % del PIB nacional. Bayrou ha recordado que esa deuda aumenta al ritmo de 5.000 euros por segundo, lo que supone más de 150.000 millones adicionales cada año, una situación que calificó de "insostenible".