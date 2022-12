Esteban González Pons, vicesecretario general del PP, ha descartado que la formación retome las negociaciones con el Gobierno para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), supeditando volver a sentarse en la mesa a que el Ejecutivo "se libere de la esclavitud moral a la que les tiene sometidos ERC y Bildu".

"En este momento, en el que Sánchez ha sometido a la Justicia a la voluntad de los condenados del 'procés' y ha cambiado las leyes, tenemos que ponernos de parte del Constitucional", defiende González Pons, que ensalza al PP como "defensor de la constitucionalidad y del Poder Judicial" frente a los "ataques" del Gobierno.

"No vamos a sumarnos a la paliza que entre Bildu, Oriol Junqueras y Pedro Sánchez están pegando al Tribunal Supremo, al que vamos a defender poniendo pie en pared y siendo nosotros el límite de Sánchez para poner la Justicia a disposición de los independentistas catalanes", añade.

Además, González Pons acusa a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, de "incumplir la ley". "La presidenta se permite discursos llenos de palabras huecas, pero es ella quien tiene la obligación de iniciar el procedimiento de renovar el CGPJ. ¿Incumple el CGPJ? Pues incumple también la presidenta", cuestiona.

"Si los vocales del CGPJ no se hubieran resistido desde junio, tendríamos dos vocales elegidos en el Constitucional de obediencia sanchista. No es el 'y tú más', hablo en defensa de los jueces que no pueden defenderse", explica González Pons.