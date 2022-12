La ansiada luz verde al desbloqueo del Tribunal Constitucional deja solo un 'pero' a la renovación del Poder Judicial. Tras la decisión del Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de renovar a sus dos magistrados para el Constitucional, nombrando al conservador César Tolosa y a la progresista María Luisa Segoviano como nuevos magistrados, queda por desencallar la renovación del propio CGPJ, bloqueado desde hace cuatro años.

Concretamente, los vocales del CGPJ llevan en funciones desde el 4 de diciembre de 2018. Desde entonces, todos los acuerdos por renovar el organismo han quedado en nada, incluso con una polémica con el audio filtrado del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que hablaba de controlar la Sala de lo Penal del Supremo "por detrás".

Se llegó a plantear una reforma por parte del Gobierno para eliminar la mayoría de tres quintos para sortear el bloqueo del PP a la renovación, pero la llamada de atención desde Bruselas -que ahora urge a la renovación del CGPJ- hizo que el Ejecutivo retirase la propuesta. En este tiempo, se han dado 71 nombramientos discrecionales pendientes en distintos tribunales, 18 de ellos en el Supremo.

¿Se dará esta renovación antes de que acabe la legislatura? Es quizás la mayor duda que puede sobrevolar en estos momentos al CGPJ, que también ha tardado tres meses en renovar a sus dos magistrados en el Constitucional. La renovación del órgano provocó un choque institucional sin precedentes, con el propio Constitucional frenando dos enmiendas a la reforma del Código Penal trasladada desde el Gobierno para desbloquear la renovación.

Ahora, el presidente del Constitucional, Pedro González-Trevijano, ha convocado un pleno para verificar la idoneidad de los candidatos del CGPJ y de los propuestos por el Gobierno: el exministro Juan Carlos Campo y la catedrática y ex alto cargo de Moncloa Laura Díez. El Gobierno celebró la renovación del Constitucional con un mensaje claro: "Gana la democracia, pierde el bloqueo del PP".

"Una vez producidos los nombramientos, el PP debería reflexionar si era necesario llevar hasta el límite el Congreso, el Senado y el TC, dañar el prestigio del TC y de algunos de sus magistrados para, finalmente, no impedir que se cumpla la Constitución y que se renueve el TC", aseguran desde el Gobierno.

Este miércoles, Ione Belarra (Unidas Podemos) ha hablado la situación de "crisis institucional muy profunda" que ha provocado "el bloqueo del PP". Para Belarra, este desbloqueo "no empaña" los hechos vividos en el Constitucional la semana pasada. "El pecado original es la no renovación del CGPJ. El PP lleva cuatro años secuestrando el Consejo y, mientras eso no resuelva, seguiremos viendo cosas como la semana pasada, que es un auténtico golpe judicial al Legislativo", lamenta.