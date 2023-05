Los vecinos de San Fernando de Henares siguen en pie. Los afectados por la línea 7B de Metro llevan casi una veintena de días acampados en la 'zona 0' de las afecciones del municipio y estarán este 2 de mayo en la calle Arenal de Madrid.

Eva María Medina Justicia es una de las afectadas y ha explicado a laSexta el motivo por el que comenzó la acampada: "Tuvimos una reunión con el viceconsejero y no se presentó después de 20 meses con este problema y sin las indemnizaciones". "Nos dieron una ayuda de alquiler que dicen que no hemos cobrado, pero a día de hoy no hemos cobrado nada. Tengo mi cuenta a 0", ha aseverado Eva María Medina, que ha asegurado que tiene que compaginar "trabajo con campamento".

"Hay indemnizaciones que nos las pueden dar ya y mientras tanto una ayuda de alquiler. Pero, ¿cómo podemos vivir sin cobrar nada?", se ha preguntado la afectada y vecina de la localidad, que ha asegurado que la Comunidad de Madrid aún no se ha puesto en contacto con ellos.