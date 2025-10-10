David Vico, tras la sugerencia de Trump de expulsar a España de la OTAN: "Cuando escuches bravuconadas, no les eches mucha cuenta"

El filósofo David Pastor Vico reflexiona en este vídeo sobre la última ocurrencia del presidente de los EEUU: sugerir la expulsión de España de la OTAN por no llegar al 5% del gasto en Defensa.

Donald Trump ha sugerido la expulsión de España de la OTAN por negarse a aumentar el gasto en Defensa al 5%, sin embargo, y como explica Jesús Núñez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), en Al Rojo Vivo, ni siquiera EEUU aporta un 5%, está en el 3,4% actualmente y además, "no hay ninguna cláusula [en la OTAN] que hable de cómo expulsar a un país, no existe esa posibilidad".

Por su parte, el Gobierno de España ha mostrado "máxima tranquilidad" y ha subrayado que España es "un miembro de pleno derecho y comprometido" con la Alianza. Que como dice Anotnio García Ferreras, "no se lo creen, piensan que es una bravuconada de Trump"; algo que el filósofo David Pastor Vico asegura que "está muy bien".

Y lo argumenta el filósofo señalando a un autor griego del año 135 (d.C.), que fue esclavo de Roma durante mucho tiempo y que es uno de los grandes padres del estoicismo latino, que aseguraba que 'si te preocupas mucho por lo que los otros piensan de ti, lo que estás haciendo es hacerlos tus dueños'.

""Así que cuando escuches bravuconadas y opiniones sin fundamento no le eches mucha cuenta, porque al echarles cuenta les estás dando garantía y legitimidad; no hay que echarle mucha cuenta a las bravuconadas", concluye Vico.

