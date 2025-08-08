Genocidio en Gaza
David Pastor Vico, advierte: "Todos sabemos que o se hace algo, o veremos cómo se acaba con toda la población gazatí"
El filósofo ha indicado que lo que está sucediendo en la Franja de Gaza tendrá una factura "muy severa" a nivel político e histórico. "Israel tendrá que cargar con la culpa de haber asesinado al pueblo palestino", ha asegurado.
David Pastor Vico ha recordado que está el "juicio implacable" de la historia, señalando que hay que pensar en qué dirán de nosotros dentro de 30 años tras ver todo lo que está sucediendo en la Franja de Gaza.
"Estamos viendo en directo el genocidio, cosa que no pudieron hacer con el Holocausto nazi en su día", ha destacado, dejando claro que todos somos conscientes de que "o se hace algo, o veremos cómo se acaba con toda la población gazatí".
El filósofo ha señalado que el juicio de la historia no será solo para los que somos culpables por la "inacción", destacando que también lo será sobre los futuros habitantes de Israel.
"Esto tendrá una factura muy severa a nivel político e histórico para los israelíes", ha asegurado, dejando claro que tendrán que cargar con la culpa "de haber asesinado al pueblo palestino".