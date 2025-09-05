Daniel Basteiro, sobre el acto de apertura del Año Judicial: "Feijóo ha dado plantón al rey por irse a un mitin con Ayuso"

El periodista Daniel Basteiro analiza el arranque del Año Judicial que ha comenzado con polémica: el líder de la oposición ha decidido no acudir a este acto institucional. En el vídeo, todos los detalles.

El Año Judicial ha arrancado con polémica: Alberto Núñez Feijóo ha decidido no acudir a este acto institucional poniendo como excusa que no quería "validar los ataques" de Pedro Sánchez a ciertos jueces, y creía que era un error que el rey inaugurase el acto con unfiscal general del Estado imputado.

El periodista Daniel Basteiro, corresponsal político de Bloomberg en España, cree que hay mucha "sobreactuación" en este tema, porque "estamos ante un acto solemne y formal" y, por ende, "esto tiene la importancia que le queramos dar, y simboliza el estado de crispación en el que estamos, que también se traslada a la Justicia con comunicados como el de los vocales del CGPJ, de uno u otro lado", señala el periodista.

En cuanto a la polémica con el caso del fiscal general del Estado, Basteiro confiesa que él creía que "uno de los pilares del sistema democrático y de derecho era la presunción de inocencia en Justicia, pero a García Ortiz esto no se le ha aplicado, al menos políticamente. De hecho, se le ha restado por el hecho, no menos importante, de que esté imputado y de que esté a punto de entrar en juicio oral".

Por último, y en cuanto a la ausencia de Feijóo en este acto, el periodista asegura que se equivoca, más cuando reivindicas la institucionalidad, no puedes no ir: "Creo que el plantón de Feijóo no deja en buen lugar al rey, que acude por responsabilidad institucional, y al que plantas por irte a un mitin con Ayuso", finaliza Basteiro. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.