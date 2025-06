"Cuestión de confianza o elecciones": las dos opciones que tiene el presidente del Gobierno, según el periodista Gabi Sanz

"El presidente del Gobierno tiene dos opciones: o presenta una cuestión de confianza o vamos a unas elecciones", afirma el periodista Gabi Sanz, tras conocer que el juez Leopoldo Puente ha decretado prisión provisional para Santos Cerdán, por su implicación en el llamado caso Koldo.

"Lo que no puede ser", añade Sanz, "es pretender que aquí no haya pasado nada. Ya había pasado mucho con que en tres años de legislatura no tengas Presupuestos (...). El argumento no puede ser 'no convoco elecciones porque van a ganar PP y Vox'. Tú no puedes robar, como presidente del Gobierno, a tus ciudadanos el derecho de opinar en una situación tan preocupante como la que está el país ahora".

"Y no hablo de economía, ni de la situación del empleo", asegura el periodista, "hablo de que políticamente esto es una olla a presión y en algún momento dado en los próximos años, esto puede estallar". En el vídeo podemos ver completo su análisis.