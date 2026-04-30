Cuartango destaca que Vito Quiles está convirtiendo "el acoso en un espectáculo": "Estamos entrando en su juego"

El periodista ha señalado que el agitador de ultraderecha está "pervirtiendo el periodismo". "En la medida en la que nos hacemos eco, le estamos engrandeciendo", ha lamentado, señalando que lo que busca es "notoriedad".

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha reaccionado al vídeo que Vito Quiles ha publicado en sus redes sociales, donde se ve cómo aborda a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

Tellado ha señalado que en su partido condenan todo tipo de violencia, indicando que no van a participar "en una campaña de victimización". De esta forma, ha destacado que en las imágenes, que están editadas, lo que él cree intuir es que "el agredido es un periodista".

Pedro García Cuartango ha reaccionado a estas declaraciones, confesando que le "escandaliza el doble rasero moral". "Es sumamente peligroso", ha advertido, indicando que las palabras de Tellado son "muy peligrosas" porque está "relativizando una agresión".

"Ese es el caldo de cultivo de este espectáculo que vemos de acoso, que es la intolerancia hacia el que no piensa como nosotros", ha destacado.

Sobre Vito Quiles, ha indicado que lo que ha hecho es convertir "el acoso en un espectáculo", añadiendo que, en la medida en la que nos hacemos eco, "estamos entrando en su juego".

"Él debe estar encantado con esto, porque lo que busca es notoriedad pública", ha lamentado, criticando que lo que hace es "pervertir el periodismo". "Yo expreso mi repugnancia moral y mi rechazo a esa actitud", ha zanjado.

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