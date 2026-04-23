Cuartango: "Me consta que Bárcenas, que estaba desesperado en la cárcel, confió a una persona que tenía pruebas que incriminaban a Rajoy"

El periodista Pedro García Cuartango analiza en este vídeo la declaración del expresidente del Gobierno, como testigo, en el juicio de la llamada operación Kitchen: "Es todo absolutamente increíble".

Apesar de que el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, esté negando, en el juicio de la Kitchen, donde declara como testigo, la destrucción de pruebas, que Bárcenas le entregara un sobre con dinero y, en general, negando su participación en la trama, el periodista Pedro García Cuartango, columnista de ABC, recuerda y reflexiona algunos datos sobre el expresidente.

"Está establecido judicialmente que hubo pago de sobresueldos a la cúpula del PP. Y M. Rajoy era una de las personas que recibían sobresueldos, relativamente altos, en el curso del tiempo. Eran cifras que llegaban a los cientos de miles de euros", afirma el periodista.

Ahora bien, "suponiendo que él diga la verdad y que no sabía el origen de esos sobresueldos", reflexiona Cuartango, "¿él jamás se preguntó? Es decir, ¿él cobraba los sobresueldos y no se preguntaba de dónde salían?". Por ende, "todo lo que está diciendo es inverosímil, porque la relación que tenían es absoluta cercanía. Es inverosímil creer que nunca le preguntó a Bárcenas sobre los sobresueldos".

Por otro lado, ha señaldo Rajoy que Kitchen fue "una operación judicial que se hizo sin el conocimiento del ministro, del secretario de Estado y de la cúpula policial", esto es, "como si fueran los subordinados de Eugenio Pino quienes hubieran decidido de repente montar esa operación. Es todo absolutamente increíble", añade el periodista.

Y en cuanto a la destrucción de pruebas, el periodista quiere revelar, sin citar, eso sí, la fuente, algo que le consta desde hace por lo menos unos 10 años: "Me consta porque lo viví en aquellos momentos, por cercanía, que Bárcenas estaba desesperado en la cárcel, es más, le decía a sus amigos y a su entorno que le estaban espiando continuamente hasta cuando iba al baño, que no tenía ni un momento de intimidad, que le estaban acosando en la cárcel.... Y justo en esos momentos, él confió a una persona de su cercanía que tenía pruebas que incriminan a Rajoy".

Por lo tanto, "creo que es verdad lo que dice la última versión de Bárcenas", admite y concluye Cuartango.

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