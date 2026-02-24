Cuartango, sobre el 23-F: "Hay 60 volúmenes en el sótano del Supremo y nadie ha tenido acceso a ellos"

El periodista Pedro García Cuartango analiza y reflexiona sobre la desclasificación de los archivos del 23-F, anunciada por Pedro Sánchez el mismo día en que se cumplían 45 años del golpe.

El periodista Pedro García Cuartango, columnista de 'ABC', reflexiona en Al Rojo Vivo sobre la noticia de Pedro Sánchez de que, 45 años después del golpe de Estado del 23-F, al fin van a desclasificarse los archivos. El periodista, en una internvención anterior, ya enumeró algunas de las incógnitas que quedaban pendientes como el papel del rey, quién fue el elefante blanco, las conversaciones del Gobierno, el sumario o el informe Jáudenes.

Porque además el juicio de aquel golpe fue un tanto cuestionado. En primer lugar, asegura el periodista, "porque fue presidido por un tribunal militar" y después porque "el juicio tuvo un desarrollo anormal ya que en varias ocasiones las personas que se sentaban en el banquillo se amotinaron". Y por último, y esto, añade Cuartango, es esencial, "las sentencias fueron revisadas por el Supremo, porque a Alfonso Armada no se le condenó a 30 años, sino a 12 años".

En cualquier caso, agrega Cuartango, "hay 60 volúmenes en los sótanos del Tribunal Supremo, que ningún periodista y ningún historiador, ha tenido acceso". Por otro lado, quiere señalar las palabras del escritor Javier Cercas cuando dice que "el 23 F es el mito fundacional de nuestra democracia": "Creo que eso que es verdad", asiente Cuartango, "pero que comporta el problema de que a veces tenemos miedo a enfrentarnos a los mitos, porque pensamos que se nos pueden caer".

Por ello, "sigo diciendo que hay muchas incógnitas", afirma Cuartango, estando de nuevo de acuerdo con Cercas en que no cree que la desclasificación de estos documentos vaya a cambiar lo sustancial, "pero sí creo que hay incógnitas por resolver, como, por ejemplo, el papel del rey. Es evidente, como él mismo ha reconocido, que el rey alentó previamente el golpe". Lo que no significa que fuese él quien montase el golpe de Estado, como creen algunas de las teorías de la conspiración que siguen circulando sobre aquel día.

