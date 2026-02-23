Cuartango señala las incógnitas que aún rodean el 23F: "El papel del rey, quién fue el elefante blanco, las conversaciones del Gobierno, el sumario y el informe Jáudenes"

Para el columnista de 'ABC' la clave del 23-F sigue estando en el sumario judicial: "Es la base". Acceder a él y al resto de documentos desclasificados es, dice, esencial para arrojar luz sobre un episodio que muchos aún conservan muy vivo en la memoria.

En Al Rojo Vivo, el periodista y columnista de ABC, Pedro Cuartango ha ofrecido su análisis sobre la desclasificación de los documentos del 23-F:"Queda mucho por saberse del 23-F y de la Transición".

"Yo creo que probablemente no va a cambiar nuestra visión sobre ese acontecimiento", señala Cuartango. Sin embargo, advierte de que siguen existiendo cuestiones fundamentales que la sociedad española tiene derecho a conocer y que él mismo enumera con precisión.

Entre ellas, destaca el papel del rey Juan Carlos I durante las seis horas que transcurren desde que Antonio Tejero irrumpe en el Congreso hasta la aparición televisiva del monarca. "¿Quién fue el Elefante Blanco? ¿Qué autoridad militar debía presentarse en el Congreso? ¿Cuáles fueron las conversaciones telefónicas, que están grabadas, entre Jaime Milans del Bosch, Alfonso Armada y otros capitanes generales de las regiones militares?", se pregunta.

Cuartango subraya además otro asunto aún pendiente de desclasificación: las comunicaciones internas del Gobierno durante el golpe. "Los ministros estaban retenidos en el Congreso, pero quien dirigía el Gobierno era entonces Francisco Laína, número dos del Ministerio del Interior. ¿Cuáles fueron las conversaciones de Laína, sobre todo con los militares que estaban en el Congreso?".

Pero, a su juicio, la clave sigue estando en el sumario judicial. "Y quizá lo más importante sea el sumario: los 60 volúmenes del sumario que yo he visto. Soy de las pocas personas que los ha visto. Están en el archivo del Tribunal Supremo. Pedí que me los enseñaran y efectivamente están allí. Doy fe. Pero nadie ha tenido acceso a ese sumario, y creo que es fundamental. Es la base. Lo primero que hay que hacer es acceder al sumario".

Por último, recuerda el llamado informe Jáudenes. "El Ministerio del Interior hizo un informe sobre el papel del CSIC en el golpe, en el que supongo que aparecerá el comandante Cortina, y que tampoco está desclasificado. Por lo tanto, todos estos papeles tienen que aportarnos luz sobre un hecho que algunos todavía tenemos muy presente en la memoria".

