La crítica de Carlos Cué tras escuchar las declaraciones del alcalde de Móstoles: "Que la cúpula del PP esté apoyando esto es insostenible"

El periodista Carlos E. Cué responde a las declaraciones que el alcalde de Móstoles ha hecho a la prensa asegurando que no va a dimitir y que todo esto es, según él, una cacería política contra él. En el vídeo, los detalles.

Después de que un juzgado haya admitido a trámite la querella que una exconcejala del PP de Mósoles interpuso contra su alcalde, Manuel Bautista, por presunto acoso sexual y laboral, el edil de la ciudad madrileña ha asegurado que no va a dimitir. Así de claro lo ha dejado en una comparecencia este lunes en la que se ha referido a sí mismo en tercera persona y ha denunciado una "cacería política y comunicativa". Ahora bien, "la querella no la pone el Gobierno, la pone una compañera de partido", reacciona Antonio García Ferreras.

Tras escuchar estas declaraciones, el periodista Carlos E. Cué, de 'El País', se ha mostrado contundente: "Es tremendo. La ley del embudo es una salvajada, porque hemos visto cómo en el PSOE hubo un escándalo gravísimo que le hizo un daño brutal al partido, que es el escándalo Salazar, en el que cayeron varios dirigentes del PSOE, no solo Salazar".

Y cayeron, además, "inmediatamente, en solo unas horas, mientras que este señor [el alcalde de Móstoles], con una denuncia tramitada dentro del partido, porque no nos olvidemos que esta denuncia ha seguido un trámite muy largo dentro del partido a la que la denunciante no le hicieron ni puñetero caso, porque ella hizo lo que tenía que hacer, que es ir a los lugares que están previstos para ello en el partido, (...), dice que 'me voy a defender y yo no voy a dimitir'".

"Que la cúpula del PP esté apoyando esto después de lo que dijo cuando pasó en el otro lado [en el PSOE] es insostenible", concluye y remata Cué. En el vídeo podemos ver al completo esta intervención.

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