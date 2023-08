Antonio Maestre ha puesto en duda lo que considera un "negacionismo económico" que empuja a la subida de los precios. El periodista cree que hay que poner el énfasis en los márgenes empresariales que motivan la inflación, dando a la ciudadanía un mayor poder adquisitivo "a través de los salarios".

"Cuando se habla del control de precios, me gustaría que me explicasen cómo lo van a hacer. Estaría de acuerdo si alguien me lo explica. Es fácil poner un control de un producto, pero no de 60.000 productos", argumenta.

En Al Rojo Vivo, Maestre se pregunta si se van a seguir tomando medidas que van "en contra de todo lo que se ha planteado y se ve que no funciona". "Va en contra de la evidencia científica", sentencia.