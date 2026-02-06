La confesión de Rosa tras hacerse con el bote de Pasapalabra: "Nunca estás segura al 100% de ninguna palabra hasta que Roberto te dice 'sí'"

El paso de Rosa por Pasapalabra no ha sido fácil, ya que ha vivido muchos momentos en los que pensaba que se iba del programa. En este vídeo, la flamante ganadora del bote de casi 3 millones de euros comparte con Antonio García Ferreras algunas curiosidades sobre su larga e histórica trayectoria.

La postura de Rosa Rodríguez en el atril del rosco de Pasalabra recuerda a la misma que en ocasiones tiene el presentador de Al Rojo Vivo: Antonio García Ferreras. Una mítica si siguen el programa desde tiempo: palma de la mano apoyada fuerte en la mesa, con el cuerpo un pelín echado para adelante.

Ese gesto ha sido uno de los muchos secretos para que Rosa, la concursante más longeva del concurso (307 programas) se hiciera con el gran bote de Pasalabra, más de 2,7 millones de euros.

"Muchos invitados que han pasado por el programa me han dicho 'esa es la posición de Ferreras', que si te la había copiado", revelaba Rosa, ante las risas cómplices del presentador: "Tengo que decir que no fue algo a propósito. Cuando empecé tenía mucho nervios, entonces tuve que buscar algo que me diera firmeza y precisamente ese gesto me daba la firmeza y la relajación", cuenta Rosa. "A ti te sale bastante mejor que a mí", le espataba Ferreras.

Sin duda, el paso de Rosa por Pasapalabra no ha sido fácil, pues ha tenido muchos momentos en que pensaba que se iba del programa, en que no pasaba al siguiente: "Cuando tú no ganas el rosco porque no te llevas el bote y tienes que luchar contra los aciertos de tu contrincante, vas a la silla azul y en la silla azul he tenido días en las que he fallado una y se fallabas dos te vas a casa. Y si que he estado algún día con la tensión pero por suerte, he podido aguantar", confiesa.

El politólogo Lluís Orriols tenía una curiosidad de este último programa donde se ha llevado al fin ese gran bote, después de más de 300 programas: "¿Cuándo dijiste la última palbra del 'rosco', sabías que era la correcta, verdad?". Y la respuesta de Rosa también reveló, quizá, otra curiosidad: "No. Nunca estás 100% seguro, en ese atril, de ninguna palabra hasta que Roberto te dice 'sí'".

