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La confesión de Cuartango tras ver salir en camilla a Maricarmen tras su desahucio: "Uno siente vergüenza"

El periodista Pedro García Cuartango reacciona en directo, en Al Rojo Vivo, al desahucio de Maricarmen, tras verla salir en camilla de la vivienda en la que ha estado más de 70 años.

Cuartango

Maricarmen, una mujer de 87 años, que lleva viviendo desde hace más de 71 años en una vivienda de la calle madrileña Sainz de Baranda, ha sido desahuciada. Al cuarto intento se ha acabado dejando sin vivienda a la mujer después de una mañana llena de tensión, cargas policiales y bloqueo de acceso a la prensa para informar de lo que estaba ocurriendo en esa calle madrileña.

"Estas imágenes son algo vergonzoso que resulta inconcebible en la sociedad española de hoy. No hay ninguna justificación", afirma en Al Rojo Vivo, el periodista Pedro García Cuartango.

"Tiene que haber mecanismos municipales o autonómicos o estatales para impedir que se produzcan este tipo de casos que nos dan auténtica vergüenza", subraya el periodista, que quiere subrayar que "esto no es culpa del liberalismo, porque el liberalismo tiene límites éticos".

Según el periodista, "el liberalismo defiende la iniciativa individual, la libertad de mercado, pero tiene límites morales, que no es una cuestión de izquierdas o de derechas. Es que esto es algo que nos apela a todos y que nos produce una profunda vergüenza".

Minutos después, y en riguroso directo, hemos podido ver cómo Maricarmen salía en camilla de su vivienda por el SAMUR trasladando a Maricarmen, Cuartango lamenta las imágenes: "Uno siento vergüenza de ser español y esto nos apela a todos, al Gobierno, a la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, sobre todo, al Ayuntamiento".

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