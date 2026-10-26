¿Cómo se organizaron los grupos que realizaron los actos violentos en Barcelona? Guillermo Infantes lo explica

El periodista ha indicado que han detectado que hay nuevos llamamientos para el 31 de octubre y que se están replicando en otas ciudades como Madrid, Málaga o Algeciras. "Lo hacen en la misma línea", ha explicado.

Guillermo Infantes ha explicado en Al Rojo Vivo cómo se organizaron los grupos que protagonizaron los violentos disturbios en Barcelona. El periodista de Newtral.es ha indicando que desde el 18 de octubre se crearon una serie de perfiles de TikTok que redirigían a los jóvenes a canales cerrados de WhatsApp y Telegram.

En total, había una veintena de perfiles en TikTok. En los canales cerrados de las otras dos aplicaciones es donde daban las consignas que debían seguir para organizarse de cara al día 24 de octubre. "Explicaban cómo ir vestidos, qué material llevar o cómo actuar de cara a la Policía", ha destacado.

Además, el periodista ha indicado que también se les hacía ver que había una ventana de oportunidad para que se produjesen saqueos en grandes superficies.

Ahora, ha señalado en Al Rojo Vivo que han detectado "nuevos llamamientos para el 31 de octubre". "No se trata de canales nuevos, han reconvertido los mismos", ha destacado, explicando que esto se está replicando en otras ciudades como Málaga, Algeciras o Madrid. "Va en la misma línea de lo que se hizo la semana pasada", ha añadido.

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