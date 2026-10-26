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Violencia en Barcelona

Toni Castejón, portavoz de FEPOL-Mossos, sobre los altercados en Barcelona: "Su objetivo era el saqueo, no había consignas políticas"

Toni Castejón ha explicado que lo ocurrido en Barcelona no es lo que se había visto hasta ahora de grupos antisistema. "Esto era diferente, era saqueo puro y duro", ha señalado, indicando que había muchos menores de edad.

Toni Castejón, portavoz de FEPOL-Mossos, sobre los altercados en Barcelona: "Su objetivo era el saqueo, no había consignas políticas"

Toni Castejón, portavoz de FEPOL-Mossos, ha reconocido que la previsión sobre lo que podía ocurrir en Barcelona falló, destacando que también se habían producido otras convocatorias en otros lugares y luego no pasó nada.

"Había Policía, pero no era una manifestación al uso", ha admitido, explicando que en ningún momento se vio a un grupo concentrado. "Iban dispersos y atacando sitios. Era jugar un poco al gato y el ratón", ha destacado.

Una de las sorpresas que ha reconocido que se llevaron durante los disturbios fue ver cómo había muchos menores de edad que tenían 12, 13 y 14 años. "Su objetivo simplemente era el saqueo, no había consignas políticas", ha resaltado, añadiendo que lo que hacían era destrozar y atacar a la línea policial.

Ahora, espera que la planificación para el próximo sábado, cuando se espera que se produzca otra concentración, sea mucho más potente. "No es lo que hemos visto hasta ahora de grupos antisistema, esto era diferente. Era saqueo puro y duro", ha recalcado.

Toni Castejón ha señalado que fue un "caos" porque eran pequeños grupos que iban apareciendo "a diferentes tiempos y en diferentes lugares".

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