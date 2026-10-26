Juan Lobato destaca que no se pueden consentir disturbios como los de Barcelona y señala: "Ojo con criminalizar las reivindicaciones sociales"

El exsecretario general del PSOE en Madrid ha recordado que la ley y el orden es lo que garantiza "la libertad, la igualdad y los derechos de los más débiles", resaltando que el Estado de Derecho debe funcionar "a pleno rendimiento".

Juan Lobato ha resaltado que lo ocurrido en Barcelona "no se puede consentir", señalando que el Estado de Derecho es algo que debe funcionar "a pleno rendimiento".

El exsecretario general del PSOE en Madrid ha explicado que la ley y el orden es lo que garantiza "la libertad, la igualdad y los derechos de los más débiles". Por tanto, ha insistido en que si queremos protegerles debe funcionar el Estado de Derecho.

"Ojo con criminalizar las reivindicaciones sociales, que son una garantía de las democracias liberales como la nuestra", ha advertido, indicando que hay que ser capaces de garantizar el funcionamiento del Estado de Derecho y las reivindicaciones justas y legítimas de mucha gente.

"Combinar eso de lo que dependerá la establidad y generación de convivencia de nuestro país, que debería ser una de las principales tareas de los políticos", ha zanjado.

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