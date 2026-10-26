Afra Blanco, tras los altercados de Barcelona: "Es violencia organizada que no da la cara y se esconde entre las sombras de las redes sociales y su complicidad"

Hoy en día, explica la sindicalista Afra Blanco, estas plataformas tienen más poder que países enteros y que tienen que estar sometidas a una legislación, pero que esos países y esas comunidades no están dispuestos a aplicarla".

Después de los disturbios de este sábado 24 de octubre en Barcelona, se ha empezado a promover una nueva convocatoria para el 31 de octubre, tal como han advertido Newtral.es. Detrás de estas revueltas, que han dejado 128 detenidos, 72 de ellos menores, y 23 comercios saqueados y vandalizados, parece no esconderse detrás motivaciones políticas, pero la investigación, de momento, sigue su curso.

"Creo que no se puede confundir el derecho a manifestación, donde unas siglas y una convocatoria son visibles y existe, además, un registro convocatoria, con esto. Porque esto es violencia organizada", explica la sindicalista Afra Blanco.

"Y la violencia organizada evidentemente no da la cara, se esconde. Se esconde entre las sombras de las redes sociales y entre su opacidad, pero también con la complicidad de esas plataformas, que hoy en día tienen más poder que países enteros", añade contundente la sindicalista.

Unas plataformas que, añade Blanco, "tienen que estar sometidas también a una legislación, pero que esos países y esas comunidades no están dispuestos a aplicar la propia legislación".

Y esto, dice, le puede pasar a estos gobiernos del PSOE, del PSC directamente, o a un gobierno del PP. Porque, tal como recuerda y concluye, "fue el propio González Pons (PP) hace una década que en el propio Parlamento Europeo recordó que las plataformas digitales, las redes sociales son un peligro para la estabilidad de las democracias'".

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