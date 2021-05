La actual alcaldesa de Barcelona, que cumple su segundo mandato, no descarta presentarse a un tercero. Preguntada en el programa Al Rojo Vivo por las informaciones publicadas en la ciudad condal este jueves, la líder ha asegurado no desechar esta posibilidad, a pesar de haberse comprometido a cumplir un máximo de dos mandatos.

"Me remito a lo que he dicho hasta ahora. Es verdad que me he comprometido a dos mandatos, pero estamos trabajando intensamente y tenemos un montón de proyectos", ha aseverado en el programa. Así, incide en que su objetivo principal ahora mismo es "consolidar el trabajo" de su partido, Barcelona en Comú, y repite, existen posibilidades de presentarse a un tercer mandato.

"Faltan dos años para las elecciones. No lo he descartado, pero ya llegará el momento de planteárselo", añade, no obstante remarcando que también habrá espacio para "que hable la organización", e insiste, en referencia a las informaciones publicadas, que no hay nada tangible: "Le aseguro que no se ha planteado formalmente en ningún espacio".

Junto con eso, la alcaldesa ha querido incidir que su "compromiso" es "con Barcelona", razón por la que la intención, a priori, es mantener los proyectos que se han estado realizando hasta ahora: "Hacer una ciudad más amable, menos contaminada... estamos trabajando al 100%, y en ese sentido soy optimista", ha concluido.