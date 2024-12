La Cofradía de Pescadores de Gandía señala que "no hacían falta" las medidas de la UE: "Con dejarnos morir, ya no existiremos"

Enrique Ferrer, secretario de la Cofradía de Pescadores de Gandía, ha señalado que lo que deberían hacer es medidas para "revertir el sector". "Ya sin este acuerdo, en 10-15 años no existiremos", ha asegurado.

Los ministros de Pesca de la Unión Europea (UE) han logrado cerrar por unanimidad un acuerdo sobre las posibilidades de pesca en aguas comunitarias del Atlántico y el Mediterráneo en 2025.

El acuerdo se ha logrado tras dos días de reunión en Bruselas, marcados por la oposición de España al recorte en las jornadas de pesca en el Mediterráneo que había planteado la Comisión Europea (CE) a finales de noviembre.

Enrique Ferrer, secretario de la Cofradía de Pescadores de Gandía, ha criticado este pacto, señalando que no hacen falta estas medidas "para terminar con el sector". De esta forma, ha recordado que ya están viviendo situaciones que complican su trabajo y el futuro del sector.

"Según un estudio universitario, la media de edad del sector es de 47 años y se jubilan a los 57. No hay relevo generacional", ha lamentado. Una situación que, unida a otros factores que deben hacer frente, hace que ya sea difícil poder seguir adelante. "En 10-15 años no existiremos", ha asegurado, destacando que "no hace falta" que introduzcan estas medidas. "Con dejarnos morir, ya está", ha recalcado.

De esta forma, Ferrer ha defendido que cree que lo que deberían hacer es tomar medidas para "revertir el sector".

En cuanto a las medidas técnicas que se han aprobado, el secretario de la Cofradía de Pescadores de Gandía ha reconocido que deben estudiarlas. Sin embargo, ha asegurado que ya hay muchas de ellas que están cumpliendo. "El primer interesado en la mar, que eso se le olvida a todo el mundo, somos los pescadores. Es nuestro medio de vida", ha recordado.