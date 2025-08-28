Clavijo responde tajante a Abascal tras sus ataques al Open Arms: "Lo definen como un fascista y un xenófobo"

El contexto El líder de Vox ha tachado el buque de la ONG atracado en Tenerife de "barco de negreros" e incluso ha llamado a "hundirlo". Para el presidente de Canarias, "lo mejor que podría hacer por la humanidad sería ponerse un puntito en la boca".

Santiago Abascal ha arremetido contra el barco de rescate Open Arms, calificándolo de "barco de negreros" y sugiriendo "hundirlo". El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, condena estas declaraciones, que considera "absolutamente inapropiadas" y, a su juicio, definen a Abascal como "un fascista y un xenófobo". Clavijo advierte de que en política "no vale todo" e insta a Abascal a "ponerse un puntito en la boca", reflexionar y ser más decente.

Santiago Abascal ha sacado a relucir su retórica xenófoba para cargar contra el barco de Open Arms atracado en Tenerife, un buque al que se ha referido como "barco de negreros", instando incluso a "hundirlo". Unas palabras que, a juicio del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, definen al líder de Vox "como un fascista y un xenófobo". Así se expresa en Al Rojo Vivo, donde asevera que las declaraciones del dirigente ultraderechista "son absolutamente inapropiadas".

Clavijo, que durante su primer gobierno se comprometió con la ONG de rescate a que esta dispusiera de una base en el archipiélago, un acuerdo que no se llegó a materializar, indica que visitará el buque este mismo jueves y subraya que está "orgulloso de la labor humanitaria que ha hecho ese barco", puesto que "han salvado miles y miles de vidas".

El presidente autonómico, que recuerda que en su momento visitó al papa Francisco junto a Open Arms "por la labor que hicieron en cuanto a la inmigración", advierte además de que "no vale todo en política". "Esas declaraciones definen como persona indecente al señor Santiago Abascal", sostiene Clavijo, que cree que "lo mejor que podría hacer por la humanidad sería ponerse un puntito en la boca".

Además, le insta a reflexionar acerca de cómo, por ejemplo, "medio millón de canarios" emigraron en su momento, durante el siglo pasado, "precisamente para buscar un futuro mejor" para sus hijos y le invita a pensar en "que el día de mañana sus hijos o sus nietos pueden verse en esa situación". "Hay que ser un poquito decente y dejarse de ese tipo de declaraciones, que desde luego no son para nada gratificantes y lo definen como un fascista y como un xenófobo", zanja.