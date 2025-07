Cembrero señala por qué Sánchez rechaza una cuestión de confianza: "Si lo hace, sabe que se acaba la legislatura"

Ignacio Cembrero ha destacado que la comparecencia que va a realizar Pedro Sánchez este miércoles 9 de julio llega "tarde". "Hace tiempo que tendría que haber dado explicaciones", ha asegurado.

Además, ha indicado que también va a ser "incompleta" porque, después de presentar unas medidas anticorrupción, el presidente del Gobierno "debería someterse a una cuestión de confianza". Un momento que ha aprovechado para dejar claro que no le vale el argumento de Óscar López de que no lo hace "porque no".

El periodista ha explicado que el hecho de que no se hayan presentado ni aprobado unos Presupuestos evidencia que, en buena medida, "no goza de la confianza de sus socios de Gobierno".

De esta forma, ha reconocido que está convencido de que si no se somete a esa cuestión de confianza es porque sabe que si lo hace, de una u otra manera, "acaba la legislatura" y "él quiere continuar hasta 2027".