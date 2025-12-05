Cembrero destaca que Salazar es la tercera "gran equivocación" de Sánchez: "Muy buen ojo no tiene. Quizás esté aislado"

El periodista ha destacado que tanto en el caso de Paco Salazar como en el de José Luis Ábalos ha habido una "complicidad del silencio", señalando que es un problema que viene de lejos y contra el que hay que actuar.

Ignacio Cembrero ha reaccionado al caso de Paco Salazar recordando que es una persona que ha ocupado diversos puestos en Moncloa durante varios años. Ahora, según ha explicado, parece que sus "actos de acoso a las mujeres eran bastante conocidos" y hubo una especie de "complicidad del silencio" para que no trascendiera.

Una situación que ha confesado que le recuerda a lo sucedido con José Luis Ábalos, señalando que había mucha gente que sabía que viajaba con acompañantes que "había colocado en empresas públicas y con las que compartía juergas".

De esta forma, ha reconocido que cree que existe un problema serio que viene de lejos. "Hay que actuar contra esa complicidad", ha defendido.

Un momento que ha aprovechado para destacar que Salazar es la "tercera gran equivocación" de Pedro Sánchez, explicando que los otras dos serían José Luis Ábalos y Santos Cerdán. "Muy buen ojo no tiene pare elegir a sus colaboradores", ha señalado, indicando que una hipótesis podría ser que esté muy aislado.

"Quizás tiene tantos colaboradores que intentan complacerle que no se entera de buena parte de las cosas que pasan a su alrededor", ha añadido.

