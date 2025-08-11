Crisis migratoria
Cembrero destaca que la presión migratoria que llega por mar está disminuyendo: "Solo hay dos puntos negros: Ceuta y Baleares"
El periodista ha asegurado en Al Rojo Vivo que no existe un "problema migratorio gordo" por mar, dejando claro que pese a esto es importante reducirlo, entre otras cosas, porque hay muchas personas "que se ahogan".
Ignacio Cembrero ha reflexionado sobre la presión migratoria que existe en España, dejando claro que la que llega por mar "está disminuyendo". "El grueso está en la que llega por los aeropuertos, pero esa muchas veces no se ve", ha admitido.
De esta forma, ha asegurado que la cifra de migrantes que entran por mar al país está descendiendo, especialmente en Canaria. "Hay dos puntos negros. Ceuta, donde Marruecos no hace los deberes; y Baleares, donde llevamos más de 4.000 migrantes irregulares en lo que va de año", ha aclarado.
Además, ha añadido que en Baleares estamos un 145% por encima de la cifra del año pasado, dejando claro que la responsabilidad en este caso es de Argelia.
Pese a esto, ha recalcado que, globalmente, las cosas van mejor que el año pasado. "Cuando iban mal, tampoco era para rasgarse las vestiduras", ha admitido. Un momento que ha aprovechado para recordad que muchos de los que viene no se quedan en España.
"No tenemos un problema migratorio gordo por mar. Hay que reducirlo, entre otras cosas, porque hay muchos que se ahogan", ha zanjado.