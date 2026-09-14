Jesús Núñez, sobre la crisis de Ceuta: "El más interesado en que esto se resuelva es el Gobierno, por lo que debería poner más medios para solucionarlo"

"Es obvio que no se han puesto todos los medios para solucionar esta crisis", afirma Jesús Núñez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH). En el vídeo, podemos ver al completo su intervención en Al Rojo Vivo.

Según revela este lunes 'El Mundo', Bruselas ya avisó en mayo de este mismo año que España no tiene un plan efectivo ante llegadas masivas de inmigrantes y que sufre "carencias de personal" fronterizo.

Además, Jesús Núñez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), recuerda en Al Rojo Vivo cómo el Gobierno ha rechazado "en varias ocasiones" el ofrecimiento de Frontex para desplegar efectivos en la propia ciudad porque eso podría molestar a Marruecos".

Esto es, según el experto, "la situación en la ciudad era sobradamente conocida. Lo que ahora estamos viviendo es una situación extraordinaria, diga lo que diga quien quizá no conoce la situación sobre el terreno".

De este modo, ha criticado al Gobierno porque "es obvio" que no se han puesto todos los medios para solucionar esta crisis.

"Primero, porque Frontex ya ofreció desplegar más efectivos y fueron rechazados por el Gobierno español. Y, segundo, porque ahora entiendo incluso en clave política, que el más interesado ahora mismo en que la crisis de Ceuta se resuelva es el propio Gobierno", afirma Núñez, señalando el "contexto preelectoral" en el que ya vivimos.

Por tanto, "debería poner más medios todavía para que se recobre la normalidad en Ceuta. Y estamos viendo que a 70 u 80 filiaciones diarias no se consigue", concluye. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.

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