Ainhoa Martínez señala que los socios cada vez marcan más distancia con el Gobierno: "Se ha quedado solo en su tesis exculpatoria a Marruecos"

La periodista Ainhoa Martínez analiza en Al Rojo Vivo el comportamiento de los socios de Gobierno e investidura ante la gestión del Ejecutivo en la crisis de Ceuta. En el vídeo, los detalles.

La crisis de Ceuta continúa y en una entrevista, Aitor Esteban (PNV) no ha descartado que Pedro Sánchez esté siendo chantajeado por Marruecos, desatando así el enfado del Ejecutivo. El ministro Óscar López aseguraba estar sorprendido de estas declaraciones, ya que lo que hacían no era más que alimentar las teorías de la conspiración.

Pero el PNV no es el único socio que lo piensa. También, Irene Montero ha destacado esta teoría en la Cadena SER: "Todo el mundo lo dice y es lo que se cuentan los mentideros", ha dicho la exministra.

"Las teorías de la conspiración se alimentan cuando hay falta de explicaciones coherentes y también cuando hay una estrategia tan errática como la que estamos viendo por parte del Gobierno central, que se ha quedado solo en su tesis exculpatoria de Marruecos", afirma en Al Rojo Vivo la periodista Ainhoa Martínez, de 'ABC'.

Tanto es así que según la periodista, los socios cada vez están tomando más distancia, de cara a las elecciones.

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