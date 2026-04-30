Carmen Morodo, tajante sobre la actitud del agitador Vito Quiles: "Esto hay que pararlo"

La periodista ha confesado que espera que prospere la denuncia de Begoña Gómez contra Vito Quiles, destacando que esta situación hay que "pararla". "La principal responsabilidad es de todos los actores políticos", ha señalado.

Carmen Morodo ha confesado que lo primero que le sale decir al ver las polémicas imágenes de Vito Quiles abordando a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gomez, es "vaya payaso".

Sin embargo, ha reconocido que esto es algo mucho más serio que eso. "Está utilizando el acoso para generar un espectáculo", ha criticado, confesando que le parece "muy bien" que la mujer de Pedro Sánchez haya decidido denunciarle.

"No es necesaria una agresión, basta con que te impidan el paso o sientas intimidación", ha asegurado, indicando que este tipo de conductas "hay que pararlas".

La periodista ha confesado que espera que la denuncia "prospere", dejando claro que la principal "responsabilidad" para parar esto es de "todos los actores políticos".

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