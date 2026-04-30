Así fue el tenso encuentro de la policía con el hombre que estaba acuchillando a transeúntes en un barrio judío de Londres

Los detalles El atacante, que fue detenido, apuñaló a dos miembros de la comunidad judía, que se encuentran hospitalizados en estado grave. Ahora, el miedo ha vuelto a la comunidad judía, que se ha reunido para protestar tras el ataque terrorista en el norte de Londres.

En un barrio judío de Londres, un hombre fue detenido tras acuchillar a dos miembros de la comunidad judía. La policía utilizó una pistola eléctrica para inmovilizarlo después de que desobedeciera sus órdenes. Los heridos se encuentran en estado grave y el incidente ha generado miedo en la comunidad judía, que ha protestado por el ataque. El primer ministro británico, Keir Starmer, expresó su preocupación por el aumento de ataques antisemitas, destacando que 20 personas han sido detenidas recientemente por estos delitos. En respuesta, el gobierno británico ha anunciado un aumento de 25 millones de libras para proteger a la comunidad judía.

El hombre que estaba acuchillando a transeúntes en un barrio judío de Londres tuvo un encuentro con la policía. El atacante, que fue detenido, apuñaló a dos miembros de la comunidad judía. Hubo mucha tensión y tuvieron que usar la pistola eléctrica. Tras esto, el gobierno británico ha anunciado este jueves un aumento de fondos para combatir los ataques antisemitas.

Como se puede ver en las imágenes que acompañan esta noticia, el atacante camina tranquilamente hacia los agentes. "¡Tírate al suelo!", le gritan. Pero él desoye las órdenes.

Entre gritos, la policía le dispara con la pistola táser y el hombre cae al suelo inmovilizado. Llegan refuerzos y, tras varios forcejeos, consiguen desarmar al agresor, que se comporta de manera muy violenta y, finalmente, los agentes le esposan en plena calle.

Minutos antes ese hombre había apuñalado a dos personas judías. Los equipos de emergencia tuvieron que reanimar a los heridos que se encuentran hospitalizados en estado grave.

Ahora, el miedo ha vuelto a la comunidad judía, que se ha reunido para protestar tras el ataque terrorista en el norte de Londres. "Todos los que estamos aquí estamos aterrorizados", cuenta una mujer mientras un joven apunta que llevan "meses advirtiendo sobre este escenario".

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, dice sentirse profundamente preocupado por el aumento de ataques antisemitas. El último mes ha habido 20 personas detenidas en Reino Unido por ataques contra judíos. "Es nuestro trabajo asegurarnos de que abordemos las raíces del antisemitismo y el extremismo. Eso es lo que haremos", ha asegurado. El gobierno británico ha anunciado que se destinarán 25 millones de libras más para proteger a la comunidad judía.

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