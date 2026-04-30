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Mucha tensión

Así fue el tenso encuentro de la policía con el hombre que estaba acuchillando a transeúntes en un barrio judío de Londres

Los detalles El atacante, que fue detenido, apuñaló a dos miembros de la comunidad judía, que se encuentran hospitalizados en estado grave. Ahora, el miedo ha vuelto a la comunidad judía, que se ha reunido para protestar tras el ataque terrorista en el norte de Londres.

Así fue el encuentro de la policía con el hombre que estaba acuchillando a transeúntes en un barrio judío de Londres
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El hombre que estaba acuchillando a transeúntes en un barrio judío de Londres tuvo un encuentro con la policía. El atacante, que fue detenido, apuñaló a dos miembros de la comunidad judía. Hubo mucha tensión y tuvieron que usar la pistola eléctrica. Tras esto, el gobierno británico ha anunciado este jueves un aumento de fondos para combatir los ataques antisemitas.

Como se puede ver en las imágenes que acompañan esta noticia, el atacante camina tranquilamente hacia los agentes. "¡Tírate al suelo!", le gritan. Pero él desoye las órdenes.

Entre gritos, la policía le dispara con la pistola táser y el hombre cae al suelo inmovilizado. Llegan refuerzos y, tras varios forcejeos, consiguen desarmar al agresor, que se comporta de manera muy violenta y, finalmente, los agentes le esposan en plena calle.

Minutos antes ese hombre había apuñalado a dos personas judías. Los equipos de emergencia tuvieron que reanimar a los heridos que se encuentran hospitalizados en estado grave.

Ahora, el miedo ha vuelto a la comunidad judía, que se ha reunido para protestar tras el ataque terrorista en el norte de Londres. "Todos los que estamos aquí estamos aterrorizados", cuenta una mujer mientras un joven apunta que llevan "meses advirtiendo sobre este escenario".

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, dice sentirse profundamente preocupado por el aumento de ataques antisemitas. El último mes ha habido 20 personas detenidas en Reino Unido por ataques contra judíos. "Es nuestro trabajo asegurarnos de que abordemos las raíces del antisemitismo y el extremismo. Eso es lo que haremos", ha asegurado. El gobierno británico ha anunciado que se destinarán 25 millones de libras más para proteger a la comunidad judía.

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