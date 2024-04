La periodista Carmen Morodo asegura que hay un investigación declarada "secreta" donde hay delitos que afectan a Luis Rubiales, ex presidente de la RFEF, pero también a otras muchas personas: "Es un nido de corrupción que tiene en el centro nuestro fútbol y la RFEF", afirma en Al Rojo Vivo.

Por lo que en estos momentos, y en puertas de las elecciones de la RFEF, no basta sólo con cambiar a las personas sino que "deben cambiar también los controles", añade la periodista, porque "si no no vamos a arreglar el problema que tenemos", argumenta. Y es "el fútbol es 'marca España', nos representa".

Y todo lo que está ocurriendo en este contexto, finaliza Morodo, "nos denigra a todos, nos denigra como país si no somos capaces de levantar todas esas alfombras y que corra el aire". En el video podemos ver al completo todo su argumento.