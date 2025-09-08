Ahora

Carmen Morodo, sobre la comparecencia de 'la fontanera' Leire Díaz en el Senado: "Me parece muy osada"

La periodista valora en este vídeo la declaración de Leire Díez en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, en la cual ha insistido en que "sus trabajos no se desarrollaban a petición del PSOE".

Carmen Morodo

La conocida como 'fontanera' del PSOE, Leire Díez, ha afirmado en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado que sus trabajos no se desarrollaban a petición del PSOE, sino para proteger el Estado de Derecho y la democracia.

Ha insistido, además, en que los audios en los que aparecía buscando información para desacreditar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil formaban parte de un proyecto de investigación periodística que se plasmará en "uno, dos o tres libros".

"Me parece muy osada Leire Díez", afirma la periodista de 'La Razón', Carmen Morodo: "En el ámbito de los Tribunales, pensaban que no iba a declarar. Ella ahora mismo está imputada por cohecho y tráfico de influencias y la Fiscalía de Madrid ha pedido que se la investigue por el presunto soborno a dos fiscales...

Por tanto, señala Morodo, que "lo lógico es que no te expongas de esa forma en una comisión de investigación donde vas a pecho descubierto y donde tiene más que perder que ganar". En el vídeo podemos ver al completo su intervención y análisis.

