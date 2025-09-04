Ahora

Jornadas machistas

Carmen Morodo, tras la celebración de las jornadas machistas de Vox en el Congreso de los Diputados: "Como mujer, me siento herida"

La subdirectora de 'La Razón' opina que en el caso de organizar este tipo de eventos, deberían realizarse en "un hotel o un recinto", es decir, "en el ámbito privado" y sostiene que el pacto de Estado "debería obligar a que estas jornadas no se hubieran producido".

carmen morodo

Carmen Morodo ha expresado en Al Rojo Vivo que "como mujer" se siente "herida" tras la celebración de las jornadas machistas de Vox en el Congreso de los Diputados.

"He tenido la suerte de no sufrir violencia machista ni malos tratos, pero ¿cómo se puede sentir una mujer que sí lo ha sufrido? O una mujer que lo está sufriendo y todavía no ha denunciado", se pregunta.

Asimismo, la subdirectora de La Razón sostiene que el pacto de Estado "debería obligar a que estas jornadas no se hubieran producido": "Si quieren hablar de esto y hacer un debate que contraten un hotel o un recinto y lo hagan en el ámbito privado".

"Si es un problema del reglamento del Congreso, que se unan el PP y el PSOE y lo cambien de manera inmediata. De la misma manera que el PP criticó que se escuchase a un terrorista, debería ser el primer partido en salir y cuando le pregunten por esto, lo condene abiertamente y sin ningún tipo de duda", ha sentenciado.

Las 6 de laSexta

  1. Feijóo tacha de "choque institucional" la apertura del Año judicial y ve un "error" someter al rey a acudir al acto
  2. Al menos 17 muertos y 23 heridos por un accidente en el mítico funicular de Gloria de Lisboa
  3. La red negacionista de Milei y Vox organiza unas jornadas machistas en el Congreso: quiénes son y qué defienden
  4. El Israel-Premier Tech rechaza retirarse de la Vuelta pese a las protestas contra su participación
  5. Una caída en los servidores de Adif provoca paradas y retrasos en la alta velocidad con origen y destino en Madrid
  6. La Policía indonesia dice que el cadáver de Matilde Muñoz fue trasladado cuatro veces