Carmen Morodo, tras la celebración de las jornadas machistas de Vox en el Congreso de los Diputados: "Como mujer, me siento herida"

La subdirectora de 'La Razón' opina que en el caso de organizar este tipo de eventos, deberían realizarse en "un hotel o un recinto", es decir, "en el ámbito privado" y sostiene que el pacto de Estado "debería obligar a que estas jornadas no se hubieran producido".

Carmen Morodo ha expresado en Al Rojo Vivo que "como mujer" se siente "herida" tras la celebración de las jornadas machistas de Vox en el Congreso de los Diputados.

"He tenido la suerte de no sufrir violencia machista ni malos tratos, pero ¿cómo se puede sentir una mujer que sí lo ha sufrido? O una mujer que lo está sufriendo y todavía no ha denunciado", se pregunta.

Asimismo, la subdirectora de La Razón sostiene que el pacto de Estado "debería obligar a que estas jornadas no se hubieran producido": "Si quieren hablar de esto y hacer un debate que contraten un hotel o un recinto y lo hagan en el ámbito privado".

"Si es un problema del reglamento del Congreso, que se unan el PP y el PSOE y lo cambien de manera inmediata. De la misma manera que el PP criticó que se escuchase a un terrorista, debería ser el primer partido en salir y cuando le pregunten por esto, lo condene abiertamente y sin ningún tipo de duda", ha sentenciado.