Ainhoa Martínez, sobre los altercados de Barcelona: "Quien más se favorece de esto es la extrema derecha, por eso me sorprende mucho la falta de previsión del Gobierno"

La periodista ha confesado que cree que ha habido una falta de "previsión y gestión de lo público" para tratar este asunto, advirtiendo que episodios violentos como estos son "letales" para el Gobierno.

Ainhoa Martínez ha indicado que muchos ministros mandan, tanto en privado como en público, el mensaje de que quienes se favorecen de esta sensación de "desestabilización del sistema y de caos" es la extrema derecha.

Por ese motivo, ha confesado que le sorprende la falta de previsión del Gobierno ante los disturbios en Barcelona. "No puede ser que compañeros como Newtral.es estuvieran advirtiendo de que esto se estaba movilizando y que se estaban produciendo llamamientos, y no se haya hecho nada para desactivarlo como sí se ha hecho en otras ciudades", ha indicado.

Por tanto, ha recalcado que le parece que en este asunto ha habido una falta de "previsión y de gestión de lo público". Un momento que ha aprovechado para advertir que el Gobierno en esto "se la juega".

Mientras que la tensión pacífica en la calle, como las manifestaciones por la vivienda o la educación, "favorecían" al Ejecutivo, la periodista cree que episodios violentos como estos son "letales" para el Gobierno porque les puede "estallar en las manos".

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