Carlos Segovia asegura que lo que dice Bárcenas sobre la Kitchen es de "lógica": "Cómo no iba a conocer el PP esta operación tan aberrante"

El periodista Carlos Segovia valora en este vídeo la llamada operación Kitchen, cuyo juicio comienza este lunes, 6 de abril, así como unas palabras que este mismo fin de semana ha pronunciado el extesorero del PP, Luis Bárcenas, en 'El Mundo'.

Este lunes, 6 de abril, arranca, al fin, el juicio de la llamada operación Kitchen. El periodista de 'El Mundo', Carlos Segovia, está de acuerdo con sus compañeros de la mesa de debate de Al Rojo Vivo y asegura que efectivamente "es un deterioro de la democracia enorme, un uso de medios públicos con fines partidistas y, además, fines partidistas espurios para que no se sepa una irregularidad del propio partido. Es un escándalo enorme".

Su medio ha publicado este fin de semana una entrevista con Luis Bárcenas en la que dijo algo que, según Segovia, "es de sentido común": "Que es muy difícil que las máximas instancias del partido, él no dijo los nombres, pero recordemos que las máximas instancias eran el presidente Mariano Rajoy y la secretaria general María Dolores de Cospedal".

Ahora bien, dicho esto, aclara el periodista, "es verdad que Bárcenas no es ningún angelito, que está condenado a 29 años de cárcel". Aunque en este caso, es una víctima de algunos miembros de su propio partido", pero hay que "coger siempre con pinzas lo que dice".

No obstante, "creo que, en este caso, es de lógica lo que él dice: que cómo no iba a conocer el partido esta operación tan aberrante", concluye Segovia.

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