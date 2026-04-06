Valdivia, sobre el juicio de la operación Kitchen: "Estamos hablando de un caso que fue una perversión de la democracia"

Este lunes, 6 de abril, arranca el juicio de la llamada operación Kitchen, 13 años después, donde tendrán que declarar altos cargos del PP del Gobierno de Mariano Rajoy. El periodista Antonio Ruiz Valdivia lo valora en este vídeo

Este lunes 6 de abril, 13 años más tarde, arranca, al fin, el juicio de la operación Kitchen. La Audiencia Nacional levantará el telón del juicio contra el exministro del Interior del PP Jorge Fernández Díaz y diez de sus colaboradores, entre ellos el tenebroso comisario José Manuel Villarejo, para analizar penalmente uno de los mayores escándalos que ha sufrido la democracia española en los últimos 40 años.

En este jucio, van a declarar también, exactamente este próximo 23 de abril, tanto Mariano Rajoy como María Dolores de Cospedal. También el que fue ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. Un día después, el 27 de abril, será el turno para la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. También está prevista la declaración de otros altos cargos del PP como Javier Arenas y la de Luis Bárcenas.

"Estamos hablando de un juicio a una perversión de la democracia", afirma contundente en Al Rojo Vivo el periodista Antonio Ruiz Valdivia, de 'InfoLibre'. "Es uno de los episodios más graves que ha vivido nuestro país" añade Valdivia, recordando cómo "desde el Poder Ejecutivo se utilizó a la policía de este país para destruir pruebas en una investigación judicial y ante los tribunales".

Es por ello, insiste y concluye el periodista: "Estamos ante uno de los casos más graves, democráticamente hablando en este país".

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.