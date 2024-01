El periodista Carlos E. Cuéanaliza en Al Rojo Vivo las últimas declaraciones del Gobierno contra el juez del 'caso Puigdemont', Manuel García Castellón. El pasado 19 de enero, el magistrado insistió en la imputación por terrorismo al expresidente Carles Puigdemont y la ministra Teresa Ribera señaló que el juez tenía "una implicación política importante y suele salir a colación en momentos sensibles"

"Lo que dijo Teresa Ribera es lo que piensa todo el Gobierno en privado. El error es decirlo en público, porque evidentemente se le volvió en contra rápidamente, y de hecho en las primeras horas, ya vimos que había fuentes del Gobierno suavizando la posición porque hay un intento del Gobierno de suavizar su batalla con los jueces", afirma el periodista. La idea es bajar la tensión con los jueces porque ésta no beneficia al Gobierno sino que le perjudica porque "una parte de los jueces están en contra de la amnistía y si encima hay tensión, mucho más".

No obstante, esto no quiere decir -añade Cué- "no solo el Gobierno sino muchísima gente que opina y analiza los movimientos judiciales y expertos en el mundo judicial no esté criticando la instrucción y las decisiones del juez García Castellón, que efectivamente coinciden temporalmente con momentos políticos decisivos". En el video podemos ver al completo su análisis.