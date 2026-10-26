Sánchez iguala a PP y Vox tras su pacto en el Senado: "Han intentado hacernos creer que representan proyectos diferentes"

¿Qué ha dicho? "Dicen lo mismo. Votan lo mismo. Gobiernan juntos. Y ahora presentan listas conjuntas al Senado", ha señalado Sánchez, quien ha insistido en que PP y Vox son un "mismo proyecto político de involución".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha equiparado al PP y Vox tras su pacto para las listas al Senado, donde los populares no competirán en Guipúzcoa, Girona y Tarragona, y Vox no presentará candidaturas en seis provincias, incluidas Las Palmas y Valencia. En un mensaje en redes sociales, Sánchez criticó a ambos partidos, acusándolos de intentar aparentar ser proyectos distintos. Según él, "dicen lo mismo, votan lo mismo, gobiernan juntos" y ahora presentan listas conjuntas al Senado. Sánchez insistió en que PP y Vox representan un "mismo proyecto político de involución".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha igualado este lunes a PP y Vox tras conocer su pacto para las listas al Senado, un acuerdo de "entendimiento" por el cual los populares no concurren en tres provincias -Guipúzcoa, Girona y Tarragona- y el partido de Santiago Abascal renuncia a presentar candidatura propia en seis -Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, Valencia, Castellón y Baleares-.

En un mensaje grabado y que ha compartido en sus redes sociales, Sánchez carga contra ambos partidos y les acusa de intentar "hacernos creer que representan proyectos diferentes". "Dicen lo mismo. Votan lo mismo. Gobiernan juntos. Y ahora presentan listas conjuntas al Senado", ha señalado Sánchez, quien ha insistido en que PP y Vox son un "mismo proyecto político de involución".

"El neurocientífico Patrick Munol descubrió algo muy curioso y es que a nuestro cerebro le cuesta distinguir entre algunos tonos de azul y de verde. Y hay quienes llevan años intentando convencernos de que son colores muy diferentes, que el azul es una cosa y el verde es otra", ha comenzado diciendo Sánchez y ha añadido que "basta con escucharles cuando, por ejemplo, hablan de pensiones o cuando hablan de los derechos de las mujeres o cuando hablan del estado de bienestar".

"Durante años nos han hecho creer que representaban proyectos muy diferentes, pero tanto las palabras como sus hechos lo dejan muy claro. Dicen lo mismo, votan lo mismo y gobiernan juntos, y ahora hasta presentan listas únicas al Senado", ha criticado.

Así, el jefe del Ejecutivo ha señalado que son "dos colores" pero "un mismo proyecto de involución". "Así que, tú eliges: o España avanza o avanza el pasado", ha añadido tajante.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido