Afra Blanco, sobre los disturbios en Barcelona: "Tengo claro que quien se intenta beneficiar de esto es Vox"

La sindicalista ha destacado que existe una "enorme diferencia" entre quienes levantan las manos en las acampadas y los que "levantan el pie para reventar escaparates", señalando que lo ocurrido no forma parte de una manifestación.

Afra Blanco ha reaccionado a los disturbios en Barcelona confesando que tiene claro que quien se intenta "beneficiar de esto es Vox". La sindicalista ha asegurado que las personas que protagonizaron los actos violentos en dicha ciudad "no son personas de izquierdas".

"Son ladrones y personas violentas", ha destacado, recalcando que no se trató de una concentración o una manifestación como lo es la acampada en Sol.

La sindicalista ha dejado claro que ella no va a señalar a nadie porque, de momento, la investigación no está cerrada. Sin embargo, ha reiterado que está convencida de que no son personas de izquierdas.

"Hay enormes diferencias entre las manos levantadas en las acampadas y estos que levantan el pie para reventar escaparates", ha zanjado.

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