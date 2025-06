Carlos Cué, sobre Milei y las criptomonedas: "Hay mucha gente perdiendo un montón de dinero por personajes como él"

Javier Mileiha visitado España por tercera vez desde que es presidente de Argentina para clausurar el 'Madrid Economic Forum 2025', un foro patrocinado por criptomonedas. Pero no solo ha hablado de economía, sino que ha cargado duramente contra el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y contra el socialismo, llegando a corear al público asistente, tal como podemos ver en este vídeo, insultos como "hijo de...". Desde La Moncloa, por su parte, han dicho que no van a contestar porque no quieren entrar en una guerra institucional.

"Desde el punto de vista económico, lo que está haciendo Milei se resume muy rápido: pedirle un crédito de 20.000 millones de euros al FMI, y, si eso te lleva a ser uno de los países más ricos del mundo...", afirma en Al Rojo Vivo Carlos Cué, periodista de El País.

Por otra parte, y tras conocer más datos sobre el funcionamiento de este foro, el periodista destaca cómo muchas personas que han invertido en criptomonedas, arrastradas por él, lo han perdido absolutamente todo: "Hay mucha gente perdiendo un montón de dinero por personajes como Milei, que genera mucho entusiasmo porque genera odio".

Y esto, asegura Cué, está estudiadísimo: "En Internet, lo que más mueve, lo que más engancha a la gente durante horas y más 'clics' da, es el odio y en eso el presidente argentino es el mejor, junto con Trump". En el vídeo podemos ver al completo su análisis.