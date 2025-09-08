Carlos Cué, sobre la estrategia del PP de Feijóo de "copiar a Ayuso": "No es un calentón, está diseñada desde hace mucho tiempo porque están preocupados por Vox"

El periodista Carlos E. Cué señala la "llamativa transformación política de Feijóo" desde que entró en la política española asegurando que no venía a insultar, y tres años después lo tenemos insultando al presidente del Gobierno. En el vídeo, todos los detalles.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha endurecido su discurso de oposición, copiando a Vox en muchas cosas y, además, sumándose a los insultos hacia el presidenta del Gobierno, como hemos podido comprobar este fin de semana, en el que Feijóo ha hecho suyo el 'me gusta la fruta' de Ayuso a Sánchez en un vídeo cantando en un bar en A Coruña que ha compartido en redes sociales.

Al periodista de 'El País', Carlos E. Cué, asegura que, efectivamente, desde Génova "están copiando a Ayuso, y a Vox en muchas cosas: la transformación política de Feijóo es muy llamativa, desde el día en que entró en la política española en aquella sesión del Senado en que aseguró que él no había venido a insultar... Tres años después, podemos encontrar a un Feijóo insultando (...) Porque el 'me gusta la fruta' es el insulto más duro que hay ahora, porque es directamente 'hijo de puta'".

Es un insulto puro y duro, insiste Cué, y un llamamiento al odio. No obstante, señala el periodista que todo esto no se trata de un calentón, sino "una estrategia diseñada desde hace mucho tiempo por el PP porque está preocupado por Vox".

En el vídeo podemos ver al completo su intervención y análisis, donde valora, además, la pelea por el primer puesto: "Parece que el PP arrasó al PSOE en las elecciones del 23-J y no es verdad porque le ganó solo por 300.000 votos, que fue la gran sorpresa de las elecciones. Si eso se invirtiera, aunque sea muy difícil, y el PSOE consiguiera de nuevo ser la primera fuerza, tendría un efecto fortísimo en escaños en muchas provincias".