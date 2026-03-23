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Carlos E. Cué define a Trump como "un político caótico" y apunta a "una presión empresarial fortísima"

Tras ampliar el ultimátum de Washington a Irán, el periodista apunta a presiones económicas detrás del giro de Donald Trump y cree que busca ganar tiempo en plena volatilidad: "Una semana en la que muchos pueden beneficiarse del mercado".

Cué

"Donald Trump es el caos. La gente ha votado caos y tenemos caos. Y el caos es esto. Lo que pasa es que ha visto que se le va de las manos", reflexiona Carlos Cué, periodista de 'El País', sobre el ultimátum de Washington a Irán y su decisión de aplazar cinco días cualquier ofensiva.

El periodista apunta además a una fuerte presión económica detrás de ese movimiento. "Debe de tener una presión empresarial fortísima. No olvidemos que Trump es un multimillonario con una conexión muy directa con Wall Street, que es su entorno natural. Es su mundo, y su mundo también está perdiendo dinero", explica.

En ese contexto, sostiene que la prórroga puede responder a un intento de ganar tiempo en medio de la volatilidad. "Una semana en la que muchos, incluidos aliados suyos, pueden beneficiarse de los movimientos del mercado. En escenarios así hay quien gana muchísimo dinero, incluso con información privilegiada", añade.

Para Cué, el problema de fondo es político: "Trump se ha metido en un agujero del que no sabe salir. Y no sabe salir porque es, esencialmente, un político caótico".

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