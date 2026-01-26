Carlos Segovia asegura que la situación de Puente es "complicada": "Es un ministro sectario y agresivo hacia una parte de la política y la sociedad"

El periodista Carlos Segovia analiza su postura sobre Óscar Puente, una semana después de la tragedia de Adamuz, y después de que el PP haya pedido la dimisión del ministro. En el vídeo, todos los detalles.

Este lunes, 26 de enero, una semana después de la tragedia ferroviaria de Adamuz, es la primera vez que Alberto Núñez, líder del PP, ha pedido la dimisión de Óscar Puente. También lo ha hecho Isabel Díaz Ayuso, quien ha ido más allá pidiendo también la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"No es que crea que Puente debe dimitir, sino que ya no podía ser ministro. No puede sentarse este martes en el Consejo de Ministros (...)", ha apuntado en estas declaraciones que podemos ver en este vídeo. Además, Feijóo ha hecho una comparativa entre el ministro y el expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

El periodista de 'El Mundo', Carlos Segovia, se muestra en la misma línea: "La situación de Puente es muy complicada, no solo ya por lo que arrastra su trayectoria de no ser un ministro de todos, sino por ser un ministro sectario y agresivo hacia una parte de la sociedad y de la política".

Y que además, añade el periodista, "está haciendo unos análisis de lo ocurrido cambiantes. Hoy nos explica que cuando quiere decir una renovación completa no quiere decir una renovación completa [de la vía]". En el vídeo podemos ver al completo esta secuencia.

