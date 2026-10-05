Carlos Cué, tras el anuncio de las elecciones generales: "Sánchez siempre arriesga y siempre ha jugado a arriesgar, cree que ahora tiene una oportunidad"

El periodista Carlos Cué valora en Al Rojo Vivo la convocatoria electoral que ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La cita será el 29 de noviembre. En el vídeo, los detalles.

Finalmente, tras tumbar el pasado viernes 2 de octubre el Congreso de los Diputados los dos reales decretos de vivienda, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apretado el botón del adelanto electoral y ha anunciado elecciones generales para el 29 de noviembre, tal como pronosticaban ya algunos medios este mismo viernes.

De hecho, y según explica la periodista de laSexta, Esther Redondo, ya el mismo jueves por la noche (cuando se supo la decisión de Junts de no aprobar ninguno de los dos decretos de vivienda) había confirmado a "alguno de sus colaboradores más estrechos".

El periodista de El País, Carlos Cué, lo valora en directo en Al Rojo Vivo: "Sánchez siempre arriesga. Lo hizo en 2023 y en 2019, siempre adelantado, siempre ha jugado a arriesgar".

"En 2019 le salió bien con la foto de Colón, ese fue el momento en el que dijo 'ahora me tiro': en 2023, lo decidió en el peor momento posible, en esa noche electoral desastrosa (elecciones autonómicas y municipales) habiendo perdido el poder en media España, dijo 'ahora voy' y le salió bien", analiza el periodista.

Sin embargo, y como señala Cué, "esta es la tercera y lo tiene mucho más difícil que las dos anteriores", pero "evidentemente, cree que tiene una oportunidad porque hay un ambiente de indignación fuerte en el mundo progresista por haber tumbado los decretos de vivienda", añade y concluye el periodista de El País.

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