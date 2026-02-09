Carlos Cué analiza los resultados del PSOE en Aragón: "Alegría era lo mejor que tenían en Aragón, era la cara del Gobierno y se ha estrellado"

El periodista Carlos E. Cué de 'El País' analiza uno de los peores resultados del PSOE en Aragón, que, con respecto a las últimas elecciones de 2023, perdió cinco escaños. En el vídeo, los detalles.

Las elecciones de Aragón, adelantadas por Jorge Azcón por no llegar con Vox a un acuerdo en los Presupuestos y para intentar depender menos de la ultraderecha, han dejado dos claros ganadores: Vox y la Chunta Aragonesista, del joven Jorge Puello. Ambos han conseguido duplicar los escaños que tenían. El partido ultra se quedó en 14 y el de izquierdas, en 6, siendo además el único partido del arco de la izquierda en resistir.

Por su parte, el PP ganó las elecciones con 26 escaños y un 34% de los votos, pero perdió dos escaños por el camino y algunos votos (en 2023, alcalzó un 35,51% de los votos) por lo que lejos de alejarse de Vox, le obliga a depender aún mas de los verdes.

Igualmente, el PSOE alcanzó, con una recién incorporada Pilar Alegría, solo 18 escaños, igualando el peor resultado de los socialistas en la historia de la región, aunque es cierto que obtuvo hasta casi un 25% de los votos. Insuficientes, como dijo la propia Alegría, para un partido como el PSOE, reconociendo, así, un "mal resultado".

El periodista Carlos E. Cué, de 'El País', analiza estos resultados de los socialistas que, según la opinión de Antonio García Ferreras, parece no funcionarles ya la estrategia de "que viene la ultraderecha". Y este, apunta por su parte Cué, "es el gran drama del Gobierno", que, según refiere Cué, confían movilizar a la izquierda con que viene la derecha y con sus enfrentamientos con Elon Musk, sin embargo, "cuando se abren las urnas, la izquierda no se moviliza o se moviliza de manera totalmente insuficiente".

También, apunta el periodista, estas elecciones han dejado "sin excusas" al Gobierno y al PSOE porque ha habido bastante voto [la participación ha sido de ] y la candidata era la mejor que tenían: "Pilar Alegría era una candidata con mucha exposición pública, era su portavoz en el Gobierno... Es lo mejor que tienen, indiscutiblemente, en Aragón, la mejor candidata posible y es la cara del Gobierno (...) Y la cara del Gobierno se ha estrellado".

Es verdad, no obstante, aclare Cué que podía haber sido peor: "Esa resistencia en 18 escaños, le salva mínimamente la cara porque por debajo de 18 era simbólicamente un desastre aún mayor", concluye.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.