Carla Antonelli ha criticado a su ya expartido, el PSOE, por "anunciar" posibles enmiendas a la Ley Trans. "Es alucinante, demencial", ha dicho en una entrevista en Al Rojo Vivo.

"El jueves pasado se firmó que no se iba a tocar el corazón de la propia autodeterminación y no pasaron ni 24 horas cuando ya estaban anunciando estas enmiendas que todavía no se han registrado", ha señalado.

En esta línea ha criticado que se preste atención al informe del CGPJ: "El CGPJ es preceptivo pero no vinculante. Es el mismo CGPJ que comparó el matrimonio entre personas del mismo sexo con la unión de un hombre y un animal. Dio informes negativos a la ley del aborto, vivienda, estatuto de Catalunya, ley del sí es sí".