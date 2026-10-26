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Remontada inédita

Carlos E. Cué, sobre la victoria de Lula en Brasil: "Toda América pasaba a manos de la ultraderecha y lo ha parado"

El periodista ha destacado que la victoria de Lula tiene unas consecuencias "enormes" para la recuperación "de la izquierda latinoamericana y mundial", destacando que era "importantísimo" que ganara.

Carlos Cué

El mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha ganado un cuarto mandato en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en las que derrotó contra todo pronóstico a Flávio Bolsonaro, hijo y heredero del exgobernante Jair Bolsonaro, que impugnará el resultado.

Carlos E. Cué ha reaccionado a la remontada inédita que ha protagonizado Lula, asegurando que esto tiene una "trascendencia mundial". "Es el gran referente de la izquierda mundial con Pedro Sánchez", ha explicado, recordando que Brasil es un país clave de 200 millones de personas.

"Es influyente para todo", ha indicado, señalando que se ha convertido en presidente por cuarta vez, algo que era "importantísimo" y que parecía que no iba a lograr.

El periodista ha recordado que si no lo hubiese logrado "toda América pasaba a manos de la ultraderecha", algo que ha conseguido "parar". "Tiene unas consecuencias enormes para la recuperación de la izquierda latinoamericana y mundial", ha recalcado, añadiendo que España mira lo que pasa en Brasil y esto tendrá infuencia en la campaña electoral.

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