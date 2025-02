Caballero, sobre las acusaciones a los familiares de fallecidos en las residencias por COVID: "Es una estrategia calculada por alguien con la inteligencia y maldad de M.Á.R. y Ayuso"

La periodista Ángeles Caballero es víctima de los llamados protocolos de la vergüenza de la Comunidad de Madrid: es hija de una de las personas fallecidas por COVID en las residencias durante la pandemia.

Por ello, en esta ocasión, no habla como periodista, sino como víctima. Y así se pronuncia tras las acusaciones que Miguel Ángel Rodríguez, más conocido como M.Á.R., jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso realizó sobre una hija de una mujer fallecida en una residencia de la Comunidad de Madrid que intervino en el programa de Lo de Évole dedicado a Fernando Simón.

El jefe de Ayuso cuestionó que esa mujer fuera realmente hija de una persona fallecida en las residencias y así lo hizo constar en sus redes sociales. Después de tal difamación, tuvo que rectificar. "Ya es momento de que dejemos de hablar de confusiones, despistes y tuits escritos a deshora. Todo esto corresponde a una estrategia absolutamente medida por alguien con el suficiente nivel de inteligencia y maldad como es MAR y como es la señora Díaz Ayuso", se sincera Caballero.

"Tiene perfectamente medida su estrategia para deshumanizarnos, para deshumanizar a estas víctimas, mientras mantiene en su Gobierno un comisionado de atención de las víctimas del terrorismo, que es la misma gestora que decide deshumanizarnos y medir la relación de afectos en función del número de visitas a las residencias", añade la periodista.

No obstante, es cierto, lamenta Caballero, que "esta estrategia les funciona y les da votos". No pide Caballero ni empatía ni humanidad ya que "cada uno se retrata con lo que nos dice y con el silencio al que nos tienen sometidos (a las víctimas) desde hace ya casi cinco años".

También confiesa sincera en este vídeo que "una se acostumbra al dolor" y que cuando MÁR culpa a algunas víctimas de llamar "asesina" a la presidenta, efectivamente, "algunos la llaman asesina y otros la llamamos negligente y irresponsable".

Pero desde luego "yo no le puedo pedir a ella empatía, porque deseo con toda la sinceridad del mundo que ella no se convierta en lo que me convertí yo y otros 7290 hijos/as a los que se nos transmitió por teléfono la muerte de los nuestros. Deseo de verdad que ella no pase por lo que pasé yo", finaliza Caballero, insistiendo en que esta no es una declaración como periodista, sino como ser humano.